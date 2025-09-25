Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Мемуары бывшего вице-президента США вышли 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. В книге описан период ее президентской кампании 2024 года, продлившейся чуть более трех месяцев, после того как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру. Харрис считает одной из главных ошибок то, что ближайшее окружение Байдена разрешило ему самому принимать решение о том, баллотироваться ли на второй срок, несмотря на возраст. Политик также утверждает, что Белый дом давал заведомо сложные задачи, не заступался за нее и не выделял ее заслуги на посту.