Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что экс-президент страны Джо Байден совершил большую ошибку, когда в 2021 году не пригласил Илона Маска в Белый дом на мероприятие, посвященное продвижению электромобилей. Политик пишет в своих мемуарах «107 дней» (есть в распоряжении РБК), что после этого инцидента миллиардер затаил обиду на бывшего главу государства.
«Позади президента на лужайке в тот день стояли электромобили Ford, Chevrolet и Jeep. Американские Tesla — в то время самые инновационные и успешные электрокары в мире — полностью отсутствовали», — пишет она.
Как объясняет Харрис, таким образом Байден показывал свое недовольство тем, что Маск выступал против профсоюзов. «Но если ты, как президент США, собираешь национальных производителей электромобилей, а крупнейший игрок на рынке отсутствует, это попросту нелогично. Маск этого так и не простил», — добавила она. Уже после этого Маск купил Twitter и стал использовать его как «личный рупор для пропаганды Трампа» и очернения Харрис, утверждает политик.
Мемуары бывшего вице-президента США вышли 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. В книге описан период ее президентской кампании 2024 года, продлившейся чуть более трех месяцев, после того как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру. Харрис считает одной из главных ошибок то, что ближайшее окружение Байдена разрешило ему самому принимать решение о том, баллотироваться ли на второй срок, несмотря на возраст. Политик также утверждает, что Белый дом давал заведомо сложные задачи, не заступался за нее и не выделял ее заслуги на посту.
В первые месяцы президентства Трампа Маск был одним из его ближайших соратников и возглавил специально созданный Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Однако к концу мая предприниматель, по данным СМИ, переругался с ключевыми членами администрации США, а затем дал интервью CBS, где раскритиковал программный законопроект Трампа (Big Beautiful Bill, BBB).
В начале июня между ними вспыхнула заочная перепалка, в которой американский президент пригрозил разорвать контракты со SpaceX. Бизнесмен в ответ пообещал создать собственную партию и намекнул, что имя Трампа фигурирует в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и склонении несовершеннолетних к проституции. Однако затем глава Tesla удалил пост с последним утверждением. 22 сентября Маск и Трамп встретились на панихиде по убитому правому активисту Чарли Кирку. Позже и предприниматель и Белый дом опубликовали их совместные фотографии с подписью «Для Чарли».