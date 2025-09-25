В Новосибирске открылась первая сессия Заксобрания восьмого созыва

Сегодня в Новосибирске состоялась первая сессия Законодательного Собрания восьмого созыва. В состав парламента вошли 76 депутатов, среди которых семь участников специальной военной операции, 31 депутат избран впервые, а женщин — 13. Об этом сообщает VN.ru.
Открытие сессии доверили Владимиру Карпову, депутату семи созывов. Новоизбранных депутатов приветствовал губернатор Андрей Травников, отметив многопартийность парламента и пожелав успешной работы на благо региона.
Первым пунктом повестки стало избрание комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике, а также счетной комиссии. В состав комиссии вошли 10 депутатов, председателем назначен Валерий Ильенко. Он сообщил о результатах выборов: по одномандатным округам «Единая Россия» — 29 мандатов, КПРФ — 6, остальные партии — по одному депутату; по партийным спискам «Единая Россия» получила 22 мандата, КПРФ — 4, ЛДПР — 4 и другие партии — по 2−3 мандата.
Формирование фракций: «Единая Россия» — 51 депутат, КПРФ — 10, ЛДПР — 4, «Новые люди» — 4, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4, «Российская партия пенсионеров» — 2, один независимый депутат.
Сессия также утвердила состав счетной комиссии, в которую вошли шесть депутатов. Новый созыв отличается высоким процентом новичков и женским представительством, что делает его уникальным в истории регионального парламента.