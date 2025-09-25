WSJ: чиновники США уведомили Трампа о якобы планируемом Украиной наступлении

Как уточняет издание, Трамп, готовясь к встрече с Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 сентября на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, «провел много времени с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции» относительно конфликта на Украине. В их числе постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.