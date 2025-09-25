WSJ: чиновники США уведомили Трампа о якобы планируемом Украиной наступлении

Как уточняет издание, Трамп, готовясь к встрече с Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 сентября на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, «провел много времени с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции» относительно конфликта на Украине. В их числе постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.
По словам источников, «Трампа также уведомили о планируемом Украиной наступлении, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США», пишет WSJ.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждение о том, что Украина может что-то отвоевать, является ошибочным. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года.