ВС РФ ликвидировали укрепления и бронетехнику ВСУ, ударив из РСЗО «Град»

Под удары попали также украинские пункты управления и военнослужащие.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные поразили в зоне СВО укрепления, бронетехнику, пункты управления и живую силу ВСУ, ударив из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило Минобороны РФ.

По целям отработали бойцы одного из мотострелковых полков 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

«Процесс нанесения огневого удара контролировался операторами БПЛА, которые зафиксировали уничтожение укреплений, бронетехники, пунктов управления БПЛА и живой силы противника. После выполнения боевой задачи расчеты РСЗО немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара», — говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал танковый батальон, колонну бронетехники и 60 военнослужащих ВСУ.

