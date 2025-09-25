ВС РФ ликвидировали укрепления и бронетехнику ВСУ, ударив из РСЗО «Град»

Российские военные поразили в зоне СВО укрепления, бронетехнику, пункты управления и живую силу ВСУ, ударив из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило Минобороны РФ.
По целям отработали бойцы одного из мотострелковых полков 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».
«Процесс нанесения огневого удара контролировался операторами БПЛА, которые зафиксировали уничтожение укреплений, бронетехники, пунктов управления БПЛА и живой силы противника. После выполнения боевой задачи расчеты РСЗО немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара», — говорится в заявлении министерства.
Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал танковый батальон, колонну бронетехники и 60 военнослужащих ВСУ.