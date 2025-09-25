К провокации с бюллетенями в Молдавии могут быть причастны медведи, иронизируя, допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».
Ранее МВД Молдавии опубликовало видео, на котором якобы были обнаружены бюллетени для голосования на предстоящих парламентских выборах с уже поставленной отметкой «за» оппозиционный блок. Позднее появились сообщения о том, что найденные бюллетени были образцом для заполнения, так как на них распечатано слово Model.
«Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули», — сказала Захарова.
Напомним, парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 октября.
Ранее Захарова заявила, что народ Молдавии рискует утратить контроль над своей жизнью, если не проявит сопротивление политике президента Майи Санду.
Она также назвала политически мотивированным решение молдавских властей не допускать российских наблюдателей на грядущие выборы в республике.