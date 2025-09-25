Захарова допустила причастность медведей к провокации в Молдавии

Ранее МВД Молдавии опубликовало видео, на котором якобы были обнаружены бюллетени для голосования на предстоящих парламентских выборах с уже поставленной отметкой «за» оппозиционный блок. Позднее появились сообщения о том, что найденные бюллетени были образцом для заполнения, так как на них распечатано слово Model.