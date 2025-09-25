Ричмонд
Над Россией за ночь уничтожили 55 БПЛА. Военная операция, день 1310-й

Ночью средства ПВО ликвидировали 55 украинских беспилотников, 45 из них — над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. ВС РФ взяли Северск в огневой мешок, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. ВСУ потеряли при российском ударе по полигону в Черниговской области до 300 человек, уничтожен заглубленный штаб, пишет ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:34 На наиболее сложные участки линии боевого соприкосновения ВСУ отправляют поляков и болгар, сказал ТАСС депутат Виктор Водолацкий.

08:22 Венгрия и Словакия не должны подвергаться санкциям за закупки российских нефти и газа, но им необходимо обратиться к альтернативам, которые предлагают соседние страны, обозначила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

08:13 ВСУ потеряли при российском ударе по полигону в Черниговской области до 300 человек, уничтожен заглубленный штаб, выяснил ТАСС.

«Нанесен ракетный удар ОТРК “Искандер” по полигону Гончаровский в Черниговской области. Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава. Уничтожен заглубленный штаб полигона, а также ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия», — сказал источник агентства.

08:07 Российские войска взяли в огневой мешок Северск, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский:

«Северск уже находится в огневом мешке. Наши силы обходят город с севера, юга и западной стороны».

08:03 ⚡️По данным Минобороны, с 23:00 до 07:00 средства ПВО ликвидировали 45 украинских беспилотников над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1310-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

