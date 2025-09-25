Комбинированный удар по полигону ВСУ на Черниговщине сняли с воздуха

Кадры нанесения комбинированного удара по полигону ВСУ в Черниговской области опубликовал в четверг Telegram-канал «Изнанка».
Удар был нанесен накануне по полигону в районе поселка Гончаровское. По данным источников канала, ракеты и беспилотники поразили места расположения украинских военных на территории полигона.
На опубликованном видео, которое было снято с беспилотника, зафиксированы горящие объекты на территории полигона. Информации о потерях противника в результате удара нет.
Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил aif.ru, что в момент удара на полигоне могли находиться сотни боевиков ВСУ, а также иностранные наемники и инструкторы НАТО.
