Подполковник Дэниел Дэвис усомнился в умственных способностях Зеленского

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Владимир Зеленский не способен принимать рациональные решения.
«Я прямо предупреждал высшее руководство администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским, так как он утратил способность действовать рационально в данной ситуации», — отметил Дэвис.
Дэвис выразил мнение, что Зеленскому, который, по его словам, утратил контроль и готов вести военные действия до последнего украинца, нельзя полностью доверять.
В понедельник Владимир Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время мероприятия он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой их беседы стал конфликт между Россией и Украиной.