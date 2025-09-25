Подполковник Дэниел Дэвис усомнился в умственных способностях Зеленского

В понедельник Владимир Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время мероприятия он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой их беседы стал конфликт между Россией и Украиной.