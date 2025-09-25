Главные новости 25 сентября 2025 года

Генсек ООН Антониу Гуттериш инициировал расследование саботажа против президента США Дональда Трампа во время его участия в заседании Генассамблеи 23 сентября. Тогда американский лидер застрял на эскалаторе, кроме того, у него с перебоями работал телесуфлер. Провести расследование потребовал сам Трамп, направив письмо в ООН.