Главные новости 25 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 сентября 2025.
Госдеп и МИД рассказали о деталях встречи Рубио и Лаврова
В Нью-Йорке на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос урегулирования украинского кризиса. Глава Госдепа призвал Москву предпринять шаги для достижения перемирия с Киевом. Лавров подчеркнул неприемлемость схем Украины для затягивания конфликта.
Гуттериш объявил о расследовании «саботажа» против Трампа
Генсек ООН Антониу Гуттериш инициировал расследование саботажа против президента США Дональда Трампа во время его участия в заседании Генассамблеи 23 сентября. Тогда американский лидер застрял на эскалаторе, кроме того, у него с перебоями работал телесуфлер. Провести расследование потребовал сам Трамп, направив письмо в ООН.
Вэнс заявил, что конфликт вредит России, Украине и США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинский кризис наносит урон не только Киеву и Москве, но и Вашингтону. Он отметил заслуги американского лидера в урегулировании конфликта на Украине и уточнил, что Дональд Трамп стремится прекратить гибель людей, связанную с военным противостоянием.
Писториус утверждает, что самолет РФ пролетел над фрегатом ФРГ
Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге, заявил, что военный самолет РФ пролетел над фрегатом ВМС ФРГ в Балтийском море. Глава оборонного ведомства считает инцидент свидетельством стремления России найти слабые места НАТО. Он уточнил, что альянс намерен реагировать на происшествие «сдержанно».
Уиткофф выразил надежду на прорыв в мирном процессе в секторе Газа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на саммите «Конкордия» объявил, что в ближайшие дни может произойти прорыв в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран свой план по прекращению противостояния на территории анклава.