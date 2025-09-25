«Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации», — сказал офицер на YouTube-канале Deep Dive, комментируя выступление киевского политика на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Дэвис заметил, что Зеленский потерял голову и всё ещё готов воевать до последнего украинца. По оценке отставного американского военного, ему нельзя доверять.
К слову, на конференции Совета Безопасности ООН Зеленский допустил оговорку на английском языке, перепутав слова «skies» (небеса) и «skis» (лыжи). Он начал фразу о необходимости усиления системы противовоздушной обороны, ошибочно упомянув «лыжи», но потом попытался выйти из положения. А на брифинге Зеленский внезапно заявил, что чувствует себя президентом США. Конфузы продолжились и на Генассамблее ООН, где украинскому политику пришлось выступать перед пустыми креслами.
