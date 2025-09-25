Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США поставили под сомнение умственные способности Зеленского после конфузов в ООН

Владимир Зеленский своими действиями поставил под сомнение свои умственные способности и заставил думать, что он не может принимать рациональные решения. Эту тему подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поднял в беседе с чиновником из администрации Белого дома.

Источник: Life.ru

«Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации», — сказал офицер на YouTube-канале Deep Dive, комментируя выступление киевского политика на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дэвис заметил, что Зеленский потерял голову и всё ещё готов воевать до последнего украинца. По оценке отставного американского военного, ему нельзя доверять.

К слову, на конференции Совета Безопасности ООН Зеленский допустил оговорку на английском языке, перепутав слова «skies» (небеса) и «skis» (лыжи). Он начал фразу о необходимости усиления системы противовоздушной обороны, ошибочно упомянув «лыжи», но потом попытался выйти из положения. А на брифинге Зеленский внезапно заявил, что чувствует себя президентом США. Конфузы продолжились и на Генассамблее ООН, где украинскому политику пришлось выступать перед пустыми креслами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше