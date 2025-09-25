В США поставили под сомнение умственные способности Зеленского после конфузов в ООН

К слову, на конференции Совета Безопасности ООН Зеленский допустил оговорку на английском языке, перепутав слова «skies» (небеса) и «skis» (лыжи). Он начал фразу о необходимости усиления системы противовоздушной обороны, ошибочно упомянув «лыжи», но потом попытался выйти из положения. А на брифинге Зеленский внезапно заявил, что чувствует себя президентом США. Конфузы продолжились и на Генассамблее ООН, где украинскому политику пришлось выступать перед пустыми креслами.