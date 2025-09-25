«Опросы показывают, что в Молдове никто не собирается воевать и, что очень важно и неприятно для Майи Санду и для европейцев, никто не видит в России врага. Россия — это друг, Россия — это партнёр, Россия — это братский народ. И даже если они пытаются искусственно из России сделать то, чего нет, наши люди в это не верят. Нас связывают традиции, нас связывает общее прошлое и однозначно общее будущее», — заявила Таубер.