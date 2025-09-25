Ричмонд
EUObserver: 19-й пакет санкций против РФ будет обсуждаться послами ЕС в пятницу

Послы Европейского союза в Комитете постоянных представителей будут обсуждать 19-й пакет санкций против России уже в ближайшую пятницу, утверждает euobserver.com.

Дипломаты, как предполагается, будут обсуждать такие меры как ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий.

Ограничительные меры могут быть приняты в отношении компаний третьих стран.

