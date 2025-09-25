Лебедев: на Николаевщине удар по подстанции остановил поезда с грузами ВСУ

В Николаевской области удар по железнодорожной подстанции привел к остановке движения поездов, перевозящих грузы для ВСУ, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, накануне вечером под удар попала железнодорожная подстанция на территории Вознесенского района.
«Подтверждено поражение железнодорожной подстанции в Вознесенском районе (село Ястребиново). Движение поездов с военными грузами остановлено, составы растаскиваются тепловозами», — написал Лебедев.
Он сообщил также о нанесении удара по подразделению украинских боевиков в окрестностях Снигиревки.
Ранее стало известно о приостановке движения поездов в Винницкой области в результате повреждения объектов критической инфраструктуры.