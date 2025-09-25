Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: на Николаевщине удар по подстанции остановил поезда с грузами ВСУ

По информации координатора подполья, под удар попало также одно из подразделений противника.

Источник: Аргументы и факты

В Николаевской области удар по железнодорожной подстанции привел к остановке движения поездов, перевозящих грузы для ВСУ, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, накануне вечером под удар попала железнодорожная подстанция на территории Вознесенского района.

«Подтверждено поражение железнодорожной подстанции в Вознесенском районе (село Ястребиново). Движение поездов с военными грузами остановлено, составы растаскиваются тепловозами», — написал Лебедев.

Он сообщил также о нанесении удара по подразделению украинских боевиков в окрестностях Снигиревки.

Ранее стало известно о приостановке движения поездов в Винницкой области в результате повреждения объектов критической инфраструктуры.