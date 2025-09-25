Ричмонд
Минобороны Беларуси заявило об аккредитации военного атташе из Великобритании

Военный атташе из Великобритании был аккредитован при Минобороны Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны Беларуси заявило об аккредитации военного атташе из Великобритании. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве обратили внимание, что атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси майор Уильям Джордж был аккредитован при белорусском Министерстве обороны.

В пресс-службе отметили, что в Департаменте международного военного сотрудничества прошла встреча с атташе. Во время нее две стороны обсудили вопросы двусторонних контактов в текущих условиях обстановки.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко летит с визитом в РФ, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее мы писали, что Польша открыла границу с Беларусью ночью 25 сентября.

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

