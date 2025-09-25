Ричмонд
Словакия попросила ЕК не включать ее в план по отказу от газа из РФ

Словакия обратилась к Европейской комиссии с призывом исключить её из плана по прекращению импорта российского газа и углеводородов.

Словакия обратилась к Европейской комиссии с призывом исключить её из плана по прекращению импорта российского газа и углеводородов. Соответствующее заявление министр иностранных дел республики Юрай Бланар сделал 24 сентября.

Дипломат пояснил, что его страна предложила сделать исключение и продолжить закупки сырья на определённый переходный период. Эти комментарии были озвучены по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН.

Бланар акцентировал внимание на том, что в случае полного отказа от российского газа государство понесёт убытки свыше 10 миллиардов евро, а также столкнётся с судебным иском со стороны «Газпрома».

Переговоры между Лавровым и Бланаром состоялись 24 сентября. Глава словацкого внешнеполитического ведомства заключил, что Россия успешно приспособилась к санкционным ограничениям ЕС. Он также подчеркнул отсутствие у Словакии жизнеспособной альтернативы российским ископаемым энергоносителям.

Ранее стало известно о планах Евросоюза ввести пакет торговых ограничений, которые существенно сократят поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Ключевой целью предлагаемых мер является преодоление нежелания отдельных европейских стран вводить ограничительные меры против Москвы.

Читайте также: На Западе объяснили, почему Евросоюз не сможет выжить без России.

