Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Макрон сказал Трампу во время своего позора в Нью-Йорке

Макрона заставили идти пешком к штаб-квартире ООН.

Стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сказал по телефону главе США Дональду Трампу, когда его не пустили к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке из-за кортежа американского лидера, пишет The Sun.

На видео в Сети слышно, как полицейский сообщает Макрону: «Мне очень жаль, господин президент, но всё заморожено».

Затем Макрон берет телефон и звонит Трампу, он говорит: «Эй, как дела? Знаете, я жду на улице, потому что у вас всё заморожено, ха!».

Однако, как становится понятно, Трамп не предпринимает никаких действий в ответ, поэтому Макрону приходится более 30 минут идти пешком к штаб-квартире ООН.

По словам очевидцев, по пути к месту заседания Макрон устраивал импровизированные фотосессии.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо после позора Макрона в США заявил, что глава Франции любит унижения.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше