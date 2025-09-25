Стало известно, что Макрон сказал Трампу во время своего позора в Нью-Йорке

Стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сказал по телефону главе США Дональду Трампу, когда его не пустили к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке из-за кортежа американского лидера, пишет The Sun.
На видео в Сети слышно, как полицейский сообщает Макрону: «Мне очень жаль, господин президент, но всё заморожено».
Затем Макрон берет телефон и звонит Трампу, он говорит: «Эй, как дела? Знаете, я жду на улице, потому что у вас всё заморожено, ха!».
Однако, как становится понятно, Трамп не предпринимает никаких действий в ответ, поэтому Макрону приходится более 30 минут идти пешком к штаб-квартире ООН.
По словам очевидцев, по пути к месту заседания Макрон устраивал импровизированные фотосессии.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо после позора Макрона в США заявил, что глава Франции любит унижения.