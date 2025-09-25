Президенту Казахстана презентовали новый страховой продукт для аграриев

Также Казгидромет отмечает, что территория Казахстана нагревается в два раза активнее остальной планеты: с 1976 года температура в стране повышается на 0,36°C каждые 10 лет, когда в мире этот показатель равен около 0,19°C. Вместе с этим закономерно усиливаются заморозки. Такие колебания температур отрицательно сказываются на сельском хозяйстве. Это подтверждает информация сайта Бюро Нацстатистики РК. В 2023 году Казахстан получил 11,5 млн тонн пшеницы по сравнению с 16,4 млн годом ранее.