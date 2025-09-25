Президенту Казахстана презентовали новый страховой продукт для аграриев

Учитывая возрастающую актуальность защиты аграриев от рисков, Freedom Insurance разработали продукт добровольного агрострахования, созданный с помощью цифровых инструментов.
СЕО компании Freedom Holding Corp. Тимур Турлов презентовал его Касым-Жомарту Токаеву в рамках встречи главы государства с фермерами Акмолинской области.
Презентованная главой холдинга система работает так: при оформлении полиса на сайте страховой компании фермер вводит ИИН/БИН. Сайт отображает его земельные участки, фермер указывает координаты посевных площадей и виды культур, которым засеян участок. Если в течение страхуемого периода ИИ распознает, что урожайность ниже отметки в 80% от исторического уровня, то автоматически наступает страховой случай. Страховая компания сама сообщает об этом фермеру и производит страховую выплату.
Этот инструмент может стать защитой урожая от непогоды и дать уверенность фермерам в том, что в сложный сезон они сохранят финансовую стабильность.
Заморозки, затяжные дожди, засуха напрямую влияют на объем собранной продукции, и соответственно, на доходы сельхозпроизводителей. Поэтому потребность в надежной системе агрострахования с каждым годом становится более актуальной.
По данным отчета Министерства нацэкономики РК «О бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости государственных финансов до 2056 год» число проливных ливней за 1990−2021 годы выросло почти в два раза, по сравнению с периодом 1990−2005 годов, а количество сильных снегопадов за тот же период увеличилось в 4 раза.
Также Казгидромет отмечает, что территория Казахстана нагревается в два раза активнее остальной планеты: с 1976 года температура в стране повышается на 0,36°C каждые 10 лет, когда в мире этот показатель равен около 0,19°C. Вместе с этим закономерно усиливаются заморозки. Такие колебания температур отрицательно сказываются на сельском хозяйстве. Это подтверждает информация сайта Бюро Нацстатистики РК. В 2023 году Казахстан получил 11,5 млн тонн пшеницы по сравнению с 16,4 млн годом ранее.
«Мы презентовали наш новый продукт от Freedom Insurance для аграриев — добровольное страхование непредвиденных убытков при снижении урожайности. В основе этой разработки лежит параметрический подход. Он позволяет оценивать риски максимально точно и объективно, используя современные цифровые инструменты, а также алгоритмы ИИ» Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp.
Он также подчеркнул, что в целом, агросектор мало интересен для страховщиков по причине сложности при оценке рисков, а также непредсказуемости.
«Нам показалось, что это вызов, который стоит принять. Мы провели исследование, изучили международный опыт, возможности геосервисов и инструментов “Қазақстан Ғарыш Сапары” и создали новый и актуальный для фермеров продукт, который успешно протестировали в Акмолинской области» Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp.
Весной страховая компания планирует охватить данным продуктом 12 регионов, усилить участие в покрытии рисков и сократить объем перестрахования у зарубежных компаний.