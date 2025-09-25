В МИД РФ прокомментировали видео с «пророссийскими» бюллетенями в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 октября 2025 года. Президент страны, Майя Санду, обвиняет Российскую Федерацию в попытках оказать влияние на ход избирательного процесса. По её заявлениям, Москва активизировала своё вмешательство, привлекая к участию избирателей из диаспоры и задействуя священнослужителей РПЦ для распространения дезинформации. Помимо этого, Санду утверждает, что Россия причастна к разжиганию беспорядков в местах лишения свободы с вовлечением арестованных пророссийских политических деятелей.