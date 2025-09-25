Ричмонд
В МИД РФ прокомментировали видео с «пророссийскими» бюллетенями в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась относительно сведений о бюллетенях с отметками в пользу оппозиционного блока Молдавии, который традиционно рассматривается как пророссийский.

Ранее Министерство внутренних дел Румынии обнародовало видеоматериал с бюллетенями, на которых были замечены отметки в поддержку оппозиционных сил.

Полагаю, что неподалёку были обнаружены и отпечатки лап медведей, подбросивших их, иронично прокомментировала сложившуюся ситуацию Захарова.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 октября 2025 года. Президент страны, Майя Санду, обвиняет Российскую Федерацию в попытках оказать влияние на ход избирательного процесса. По её заявлениям, Москва активизировала своё вмешательство, привлекая к участию избирателей из диаспоры и задействуя священнослужителей РПЦ для распространения дезинформации. Помимо этого, Санду утверждает, что Россия причастна к разжиганию беспорядков в местах лишения свободы с вовлечением арестованных пророссийских политических деятелей.

Молдавский президент также заявляет, что РФ, предположительно, стремится использовать территорию Молдавии в качестве оперативной базы для вторжения в Одессу.

Ранее МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и выразил протест в связи с отказом Кишинёва в регистрации российских наблюдателей на выборах, что, по мнению Москвы, является нарушением норм международного права и ставит под сомнение легитимность результатов голосования.

Читайте также: Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей.

