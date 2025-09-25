Мэр Биробиджана Максим Семенов сложил полномочия

Мэр Биробиджана Максим Семенов объявил о завершении своей работы на посту главы города. Он решил сложить полномочия, о чем сообщил в своем Telegram-канале.
Семенов отметил, что его последний день в должности мэра уже наступил. Он выразил благодарность жителям города за доверие, которое они оказывали ему на протяжении всего времени его работы.
Также Семенов поблагодарил активистов территориального общественного самоуправления, депутатов и всех жителей, которым небезразлична судьба города. Особую признательность он выразил своей команде, с которой вместе работал над улучшением жизни в Биробиджане. Уходящий в отставку мэр отметил, что впереди у Биробиджана еще много задач, которые предстоит решить.
Семенов рассказал, что получил ценный опыт благодаря жителям города.
Напомним, что в 2022 году в Биробиджане состоялись выборы главы города. Тогда 38-летний Максим Семенов стал мэром, получив поддержку 13 из 17 депутатов городской думы. До этого он занимал должность главы Биробиджанского района.