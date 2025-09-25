Ричмонд
Reuters: лидеры G7 хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

В администрации США заявили, что страна ведет переговоры с лидерами G7 и ЕС о более широких торговых мерах для предотвращения демпинга цен на редкоземельные металлы.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры G7 рассматривают возможность ввести минимальные уровни цен на редкоземельные металлы для стимулирования их производства, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, официальные лица «обсуждают возможность установления минимального уровня цен, подкрепленного государственными субсидиями, которые США недавно ввели для симулирования внутреннего производства».

При этом, как заявил представитель администрации США, страна ведет переговоры с лидерами G7 и ЕС о более широких торговых мерах, чтобы предотвратить демпинг цен на редкоземельные металлы. Они включают в себя тарифы, минимальные цены, а также другие шаги.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Москва и Вашингтон могли бы развивать сотрудничество в атомной энергетике и металлургии, включая взаимодействие в сфере редких и редкоземельных металлов.

