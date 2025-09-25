Reuters: лидеры G7 хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

При этом, как заявил представитель администрации США, страна ведет переговоры с лидерами G7 и ЕС о более широких торговых мерах, чтобы предотвратить демпинг цен на редкоземельные металлы. Они включают в себя тарифы, минимальные цены, а также другие шаги.