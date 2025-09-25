Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что он с Меланией едва не погибли во время зловещих событий в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что едва не погиб во время «зловещих событий» перед выступлением на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Хозяин Белого дома рассказал о череде саботажей и потребовал ответов.

Источник: Life.ru

«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими», — пишет американский лидер в соцсети Truth Social.

Он указал на череду «зловещих событий» в ходе выступления в ООН 23 сентября — сначала внезапно остановился эскалатор, затем отказал телесуфлёр, а во время его речи в зале пропал звук. Трамп выразил недовольство из-за случившегося и направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно расследовать эти события.

Трамп действительно начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с технической проблемы: телесуфлер не работал в начале его речи. Глава Белого дома сразу после своей речи пообещал виновным «большие проблемы». А от проблем из-за сбоя в работе эскалатора, по его словам, первую леди США Меланию Трамп уберегла «её хорошая форма».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше