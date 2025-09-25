Трамп заявил, что он с Меланией едва не погибли во время зловещих событий в ООН

Он указал на череду «зловещих событий» в ходе выступления в ООН 23 сентября — сначала внезапно остановился эскалатор, затем отказал телесуфлёр, а во время его речи в зале пропал звук. Трамп выразил недовольство из-за случившегося и направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно расследовать эти события.