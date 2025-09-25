Бойцы ВДВ закрепились на ключевой трассе снабжения ВСУ под Степногорском

В Запорожской области российским десантникам удалось закрепиться на трассе между поселком Степногорск и селом Приморское, которая была ключевым путем снабжения ВСУ на данном участке, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, на трассе закрепились бойцы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Сообщается также о продвижении десантников на юге Приморского.
Напомним, в четверг появилась информация о взятии бойцами РФ под огневой контроль дороги между Красным Лиманом и Северском в ДНР.
Также на днях стало известно, что российские военные взяли под контроль дорогу, ведущую к запорожскому селу Новогригоровка.