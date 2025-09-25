Радий Хабиров оценил работу Госсобрания Башкирии

«В стремлении поддержать наших воинов и их семьи едины все — трудовые коллективы предприятий, представители общественных организаций, предприниматели и просто люди. На реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей из республиканского бюджета в прошлом году направлено 13 млрд руб. В этом году — 25 млрд рублей. В башкирские подразделения, новые регионы направили 161 гуманитарный конвой. Вы, уважаемые депутаты, — в числе самых активных участников этой важной работы. Выражаю слова благодарности вам, всем жителям республики за реальную помощь нашим воинам и их близким», — сказал Радий Хабиров.