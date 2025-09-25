Радий Хабиров оценил работу Госсобрания Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии 2025 года Госсобрания региона отметил, что в последние годы, ставшие очень непростыми для нашей страны, деятельность парламента отличается высокой эффективностью, слаженностью, взвешенной позицией по всем вопросам.
«Наш парламент всегда был одним из лидеров по числу законодательных инициатив, принятых в работу Государственной Думой. В целом вами и вашими предшественниками созданы серьёзные заделы. Приняты важнейшие законы в ключевых сферах. Эту созидательную линию необходимо продолжить», — подчеркнул Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, сегодня наш главный приоритет — достижение задач специальной военной операции.
«В стремлении поддержать наших воинов и их семьи едины все — трудовые коллективы предприятий, представители общественных организаций, предприниматели и просто люди. На реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей из республиканского бюджета в прошлом году направлено 13 млрд руб. В этом году — 25 млрд рублей. В башкирские подразделения, новые регионы направили 161 гуманитарный конвой. Вы, уважаемые депутаты, — в числе самых активных участников этой важной работы. Выражаю слова благодарности вам, всем жителям республики за реальную помощь нашим воинам и их близким», — сказал Радий Хабиров.
По словам Главы Башкирии, несмотря на все трудности, республика продолжает движение вперёд.
"Мы обеспечиваем достижение целевых ориентиров национальных проектов страны. В полном объеме выполняем все взятые на себя социальные обязательства. Находим резервы в экономике, оптимизируем бюджет. Продолжаем активную инвестиционную политику. Развиваем сотрудничество с нашими индустриальными партнёрами, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья.
Большое внимание уделяем кадровой политике, укреплению наших рядов. Начали подготовку квалифицированных управленцев из числа ветеранов СВО.
Ветераны СВО уже приходят в сферу муниципального управления. Трое из них возглавили сельсоветы, 50 избраны муниципальными депутатами", — отметил Радий Хабиров.
Глава Башкортостана рассказал, что осенью 2026 года в единый день голосования пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва.
«Подготовка к ним будет вестись в непростых условиях. Нам нужно уже сейчас выработать механизмы противодействия любым попыткам дискредитации выборов, политизации острых тем, межнациональных отношений, в целом дестабилизации социально-политической ситуации в республике. Ещё раз благодарю вас за совместную с правительством республики слаженную работу, законодательную поддержку наших планов и инициатив. Уверен, что вместе мы успешно решим все стоящие перед нами ответственные задачи», — подытожил Радий Хабиров.