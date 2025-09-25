«Молдова их (представителей ЕС — ред.) интересует как плацдарм. Вот они ее в принципе захватили, сейчас они хотят переподтвердиться в своем управлении, а Майя Санду послушно выполняет абсолютно все их указания, и дальше, как мы не один раз уже заявляли, Молдова просто исчезнет с карты мира. Это будет европейская колония, румынская колония, они сами там себе придумают, как это будет происходить, но их не интересует суверенное, независимое государство Молдова, которое может развиваться само по себе, естественно имея именно сильных партнеров», — сказала Таубер.