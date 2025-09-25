Ричмонд
Мэр столицы российского региона подал в отставку

Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Максим Семенов подал в отставку.

Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Максим Семенов подал в отставку. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия», — написал Семенов.

Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал. Причину отставки чиновник не назвал.

Семенову 42 года. В 2021 году он возглавил Биробиджанский район, в начале 2022 — Биробиджан.

Читайте также: «В Кремле смена эпох: что стоит за отставкой Дмитрия Козака».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

