Мэр столицы российского региона подал в отставку

Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Максим Семенов подал в отставку. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия», — написал Семенов.
Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал. Причину отставки чиновник не назвал.
Семенову 42 года. В 2021 году он возглавил Биробиджанский район, в начале 2022 — Биробиджан.
