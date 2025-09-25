Мэр Носков: «В Самаре начали включать отопление в школах, детсадах и больницах»

В четверг, 25 сентября, в Самаре начали включать отопление в школах, детских садах и медицинских учреждениях. Следующим этапом начнется подключение жилых домов по графику. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.
«Подключаем по заявкам руководителей соцучреждений, так как температура пока держится в плюсе. Прошу оперативно сообщать мне о возможных неполадках. Предварительно, полный цикл подключения в соцучреждениях займет около 5−7 дней от поступления заявки», — рассказал мэр.
Это время уйдет на выравнивание температурного режима, давления подачи теплоносителя и ликвидацию возможных воздушных пробок. В многоквартирных домах скорость подключения зависит от работы обслуживающих организаций. По словам Носкова, нормальный срок — примерно неделя.
Напомним, тепло в многоквартирные дома будет поступать, когда средняя температура воздуха на улице достигнет +8 градусов.