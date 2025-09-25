Израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил создание палестинского государства.
Перед своим вылетом в США он заявил, что выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом. Видео выступления Нетаньяху у трапа самолета распространила его канцелярия.
«В ООН я расскажу нашу правду — правду граждан Израиля, правду израильских солдат, правду нашего государства», — сказал Нетаньяху, подчеркнув, что осудит лидеров, поддержавших создание палестинского государства. «Этого не будет», — отметил премьер-министр.
По его словам, с Трампом он обсудит возможности, открывшиеся благодаря победам Израиля, и необходимость достижения целей войны путем возвращения всех заложников из сектора Газа и разгрома ХАМАС.
Напомним, на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция объявили о признании Государства Палестина. 21 сентября Палестину также признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Страны заявили, что приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности для палестинского и израильского народов.
Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что Трамп может начать давить на Нетаньяху после того, как западные страны стали признавать Палестину как государство. По его мнению, Израиль не согласится с признанием государственности Палестины со стороны Запада и может ответить на это боевыми действиями.