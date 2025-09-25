Нетаньяху исключил создание палестинского государства

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что Трамп может начать давить на Нетаньяху после того, как западные страны стали признавать Палестину как государство. По его мнению, Израиль не согласится с признанием государственности Палестины со стороны Запада и может ответить на это боевыми действиями.