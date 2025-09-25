Мэр дальневосточного города внезапно подал в отставку

Мэр Биробиджана Максим Семенов подал в отставку.
Мэр Биробиджана (Дальний Восток) Максим Семенов объявил о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия», — написал Максим Семенов, выразив благодарность горожанам, коллегам и депутатам за поддержку и совместную работу.
Он отметил, что за время его руководства удалось реализовать значимые проекты и сделать город комфортнее для жителей. Семенов отдельно подчеркнул вклад команды администрации и общественных активистов, а также пожелал городу дальнейших успехов. Информации о причинах добровольной отставки и о том, кто будет исполнять обязанности градоначальника, пока не поступало.
Ранее в других регионах также происходили досрочные отставки глав городов. На днях мэр Чебоксар Владимир Доброхотов сложил с себя полномочия, о чем сообщил в соцсетях, поблагодарив коллег и жителей за совместную работу. Тогда депутаты поддержали его решение, проголосовав соответствующе.