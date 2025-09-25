Мэр дальневосточного города внезапно подал в отставку

Он отметил, что за время его руководства удалось реализовать значимые проекты и сделать город комфортнее для жителей. Семенов отдельно подчеркнул вклад команды администрации и общественных активистов, а также пожелал городу дальнейших успехов. Информации о причинах добровольной отставки и о том, кто будет исполнять обязанности градоначальника, пока не поступало.