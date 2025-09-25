FT: место Маска возле Трампа хотят занять Цукерберг и Альтман

22 сентября состоялась встреча Дональда Трампа и Илона Маска на памятном мероприятии, посвященном погибшему Чарли Кирку. Издание The Guardian отмечало, что несмотря на публичную ссору в июне, они пожали друг другу руки и беседовали, сидя рядом на трибунах стадиона в Глендейле. Являлась ли эта встреча первой после их размолвки, не сообщается. Факт их общения был подтвержден самим Маском, опубликовавшим в соцсети X совместную фотографию с Трампом у мемориала с подписью «За Чарли».