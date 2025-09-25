FT: место Маска возле Трампа хотят занять Цукерберг и Альтман

Как сообщает FT, Цукерберг и Альтман в частном порядке искали поддержки у Белого дома для получения поддержки и расширения возможностей для бизнеса. По оценке источников издания, складывающиеся отношения между Трампом и бизнесменами напоминают «брак по расчету». При этом собеседники подчеркнули, что без вложений в развитие ИИ позиции США на мировом уровне были бы гораздо ниже.
Как подчеркивают авторы статьи, такое сотрудничество является взаимовыгодным и предоставляет определенные преимущества самому Трампу. В качестве примера приводится заявление Цукерберга о готовности инвестировать в американскую экономику свыше 600 млрд долларов до 2028 года. Со своей стороны, Трамп «прорекламировать успех своей администрации в укреплении корпоративного превосходства США над Китаем», пишут «Ведомости».
22 сентября состоялась встреча Дональда Трампа и Илона Маска на памятном мероприятии, посвященном погибшему Чарли Кирку. Издание The Guardian отмечало, что несмотря на публичную ссору в июне, они пожали друг другу руки и беседовали, сидя рядом на трибунах стадиона в Глендейле. Являлась ли эта встреча первой после их размолвки, не сообщается. Факт их общения был подтвержден самим Маском, опубликовавшим в соцсети X совместную фотографию с Трампом у мемориала с подписью «За Чарли».
* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ