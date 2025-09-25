Пашинян вылетел в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства республики.
25 сентября глава кабмина примет участие в международном форуме «Мировая атомная неделя», который пройдет в Москве. Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.
Форум будет проходить на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Его тематика охватывает атомную энергетику и смежные отрасли.
Ранее Пашинян был переизбран на пост главы правящей партии Армении «Гражданский договор».
