Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян вылетел в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства республики.

25 сентября глава кабмина примет участие в международном форуме «Мировая атомная неделя», который пройдет в Москве. Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

Форум будет проходить на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Его тематика охватывает атомную энергетику и смежные отрасли.

Ранее Пашинян был переизбран на пост главы правящей партии Армении «Гражданский договор».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше