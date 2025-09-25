Секретная переписка фон дер Ляйен и Макрона вызвала скандал в ЕС

О скандале в Евросоюзе рассказала представитель Венгрии в Европарламенте Кинга Галь, пишут «Ведомости». В соцсети X она написала, что европейский уполномоченный по правам человека выясняет, почему была удалена SMS-переписка между фон дер Ляйен и Макроном, касающаяся соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР). Сообщения исчезли, точно так же, как ранее исчезли переписки главы Еврокомиссии по вакцине от коронавируса Pfizer.
По мнению Кинги Галь, скандал с секретной перепиской фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона — доказательство скрытного ведения дел в Еврокомиссии. По мнению депутата Европарламента, в институтах ЕС требуется открытость, а не закулисные обсуждения между политиками и чиновниками Евросоюза и удаленные сообщения.
Ранее Урсулу фон дер Ляйен обвиняли в специальном уничтожении переписки с главой корпорации Pfizer Альбертом Бурлой. Собеседники якобы обсуждали контракты на закупку вакцин от коронавируса на миллиарды долларов. The New York Times через суд потребовала рассекретить переписку переговоров. В судебном решении говорится, что доступ к сообщениям был закрыт незаконно. Однако в Еврокомиссии заявили, что СМС-сообщения удалили «по ошибке».