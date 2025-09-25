Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секретная переписка фон дер Ляйен и Макрона вызвала скандал в ЕС

Компрометирующая информация в отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стала достоянием общественности. Ее обвиняют в скрытых контактах с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу соглашения ЕС-MERCOSUR. Переписка фон дер Ляйен с политиком оказалась удалена.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О скандале в Евросоюзе рассказала представитель Венгрии в Европарламенте Кинга Галь, пишут «Ведомости». В соцсети X она написала, что европейский уполномоченный по правам человека выясняет, почему была удалена SMS-переписка между фон дер Ляйен и Макроном, касающаяся соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР). Сообщения исчезли, точно так же, как ранее исчезли переписки главы Еврокомиссии по вакцине от коронавируса Pfizer.

По мнению Кинги Галь, скандал с секретной перепиской фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона — доказательство скрытного ведения дел в Еврокомиссии. По мнению депутата Европарламента, в институтах ЕС требуется открытость, а не закулисные обсуждения между политиками и чиновниками Евросоюза и удаленные сообщения.

Ранее Урсулу фон дер Ляйен обвиняли в специальном уничтожении переписки с главой корпорации Pfizer Альбертом Бурлой. Собеседники якобы обсуждали контракты на закупку вакцин от коронавируса на миллиарды долларов. The New York Times через суд потребовала рассекретить переписку переговоров. В судебном решении говорится, что доступ к сообщениям был закрыт незаконно. Однако в Еврокомиссии заявили, что СМС-сообщения удалили «по ошибке».

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше