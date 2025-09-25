Секретная переписка фон дер Ляйен и Макрона вызвала скандал в ЕС

О скандале в Евросоюзе рассказала представитель Венгрии в Европарламенте Кинга Галь, пишут «Ведомости». В соцсети X она написала, что европейский уполномоченный по правам человека выясняет, почему была удалена SMS-переписка между фон дер Ляйен и Макроном, касающаяся соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР). Сообщения исчезли, точно так же, как ранее исчезли переписки главы Еврокомиссии по вакцине от коронавируса Pfizer.