ВСУ атаковали российский «Бук-М3‎» американским оружием, но ефрейтор оказался быстрее

Ефрейтор Данил Солькин предотвратил уничтожение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» американским тактическим барражирующим боеприпасом Switchblade 600. Военнослужащий смог оперативно передать информацию о траектории полёта Switchblade своим сослуживцам.

«Гвардии ефрейтор Данил Солькин выполнял в составе зенитного ракетного расчёта боевую задачу по прикрытию объектов от ракетных атак противника», — рассказали в Минобороны о герое.

Солькин обнаружил приближающийся американский беспилотник Switchblade 600 по пути к огневой позиции и, действуя «быстро и хладнокровно», укрыл пуско-заряжающую установку ракетного комплекса «Бук-М3».

Ранее Life.ru рассказал, что российские расчёты центра «Рубикон» смогли разгромить безэкипажный катер ВСУ в акватории Чёрного моря. Информацию уже подтвердили в Минобороны страны. Вооружение противника было замечено рядом с Крымом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.