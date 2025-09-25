ВСУ атаковали российский «Бук-М3‎» американским оружием, но ефрейтор оказался быстрее

Ранее Life.ru рассказал, что российские расчёты центра «Рубикон» смогли разгромить безэкипажный катер ВСУ в акватории Чёрного моря. Информацию уже подтвердили в Минобороны страны. Вооружение противника было замечено рядом с Крымом.