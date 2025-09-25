The Spectator: слова Трампа об Украине стали для нее ужасной новостью

Слова президента США Дональда Трампа об Украине стали «ужасной новостью» для нее и «будущего ее военных действий», пишет британский журнал The Spectator.
«Заявление Трампа — не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в его словах — кристально ясное послание о том, что теперь он считает украинский конфликт ответственностью Европы», — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп мог сделать новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
