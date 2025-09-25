Ричмонд
The Spectator: слова Трампа об Украине стали для нее ужасной новостью

Журнал отметил, что глава США выразил отказ от дальнейшего участия в мирном процессе.

Источник: Аргументы и факты

Слова президента США Дональда Трампа об Украине стали «ужасной новостью» для нее и «будущего ее военных действий», пишет британский журнал The Spectator.

«Заявление Трампа — не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в его словах — кристально ясное послание о том, что теперь он считает украинский конфликт ответственностью Европы», — говорится в публикации.

Как сообщалось, Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и главной темой их разговора стал конфликт на Украине. Глава Соединенных Штатов выразил мнение о том, что при поддержке Евросоюза и НАТО Киев якобы сможет вернуть утраченные территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп мог сделать новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

