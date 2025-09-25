Депутаты Киргизии проголосовали за досрочный самороспуск парламента страны

Депутаты парламента Киргизии одобрили решение о досрочном самороспуске. Решение поддержали 84 из 89 присутствовавших депутатов.
Депутаты считают, что парламентские выборы, которые при отказе от самороспуска проводились почти одновременно с президентскими, могли бы привести к техническим и организационным трудностям для центризбиркома, а также политической нестабильности.
Досрочные выборы состоятся 30 ноября 2025 года.
