Депутаты Киргизии проголосовали за досрочный самороспуск парламента страны

Депутаты парламента Киргизии одобрили решение о досрочном самороспуске.

Депутаты парламента Киргизии одобрили решение о досрочном самороспуске. Решение поддержали 84 из 89 присутствовавших депутатов.

Депутаты считают, что парламентские выборы, которые при отказе от самороспуска проводились почти одновременно с президентскими, могли бы привести к техническим и организационным трудностям для центризбиркома, а также политической нестабильности.

Досрочные выборы состоятся 30 ноября 2025 года.

