Демешин наградил 16 хабаровских добровольцев медалями «За доблесть в СВО»

Награду получили бойцы отряда БАРС-8 «Хабаровск».

Источник: Соцсети

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил бойцам добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск» краевые медали «За доблесть в специальной военной операции». Награды получили 16 человек, проявивших самоотверженность и верность долгу в зоне боевых действий.

Как отметил глава края в своём Telegram-канале, отряд отличается особой эффективностью и сплочённостью. В его состав входят сотрудники органов исполнительной власти, специалисты муниципалитетов и правительственных структур, которые оставили государственную службу ради выполнения воинского долга.

Губернатор подчеркнул, что подвиг бойцов является примером мужества и преданности Родине.

«Мы верим в их Победу и поддерживаем!» — сказал Демешин.