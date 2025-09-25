Демешин наградил 16 хабаровских добровольцев медалями «За доблесть в СВО»

Как отметил глава края в своём Telegram-канале, отряд отличается особой эффективностью и сплочённостью. В его состав входят сотрудники органов исполнительной власти, специалисты муниципалитетов и правительственных структур, которые оставили государственную службу ради выполнения воинского долга.