Лукашенко отправился с визитом в Москву

Президентский борт вылетел сегодня в российскую столицу из Национального аэропорта Минск.
Первый вылетел в Москву.
Накануне стало известно, что белорусский лидер совершит визит в Россию
В ходе визита Лукашенко в Россию запланирована и встреча с Путиным. Лидеры двух стран обсудят международную повестку, обстановку в регионе и актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений.
Посол Беларуси в России Александр Рогожник уточнил, что Лукашенко и Путин обсудят в том числе защиту внутреннего рынка в рамках Союзного государства.