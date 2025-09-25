Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко отправился с визитом в Москву

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Москву, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Президентский борт вылетел сегодня в российскую столицу из Национального аэропорта Минск.

Первый вылетел в Москву.

говорится в сообщении

Накануне стало известно, что белорусский лидер совершит визит в Россию 25—26 сентября. Лукашенко примет участие в Глобальном атомном форуме, где ожидается и выступление президента России Владимира Путина.

В ходе визита Лукашенко в Россию запланирована и встреча с Путиным. Лидеры двух стран обсудят международную повестку, обстановку в регионе и актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений.

Посол Беларуси в России Александр Рогожник уточнил, что Лукашенко и Путин обсудят в том числе защиту внутреннего рынка в рамках Союзного государства.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше