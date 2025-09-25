В Сеуле раскрыли объем запасов высокообогащенного урана в КНДР

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к диалогу с Соединенными Штатами при условии, что Вашингтон откажется от своих требований по денуклеаризации Пхеньяна. Ким Чен Ын дал понять, что КНДР ни при каких обстоятельствах не намерена отказываться от своего ядерного арсенала. Он также напомнил, что статус ядерной державы закреплен в конституции страны и является «необратимым».