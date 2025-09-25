Ричмонд
В Сеуле раскрыли объем запасов высокообогащенного урана в КНДР

Запасы высокообогащенного урана Северной Кореи могут составлять до 2 тыс. кг. Об этом в четверг заявил министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Необходимо срочно остановить это. Даже в этот самый час урановые центрифуги в четырех районах [в Северной Корее] работают для накопления ядерных материалов», — цитирует заявление Чон Дон Ёна «Интерфакс». Министр добавил, что оценка запасов сделана на основе данных разведки.

Если США и Северная Корея возобновят переговоры, это может стать «прорывом» и поможет сдвинуть с мертвой точки вопрос о денуклеаризации Пхеньяна, отметил чиновник.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к диалогу с Соединенными Штатами при условии, что Вашингтон откажется от своих требований по денуклеаризации Пхеньяна. Ким Чен Ын дал понять, что КНДР ни при каких обстоятельствах не намерена отказываться от своего ядерного арсенала. Он также напомнил, что статус ядерной державы закреплен в конституции страны и является «необратимым».

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше