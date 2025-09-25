В Сеуле раскрыли объем запасов высокообогащенного урана в КНДР

«Необходимо срочно остановить это. Даже в этот самый час урановые центрифуги в четырех районах [в Северной Корее] работают для накопления ядерных материалов», — цитирует заявление Чон Дон Ёна «Интерфакс». Министр добавил, что оценка запасов сделана на основе данных разведки.
Если США и Северная Корея возобновят переговоры, это может стать «прорывом» и поможет сдвинуть с мертвой точки вопрос о денуклеаризации Пхеньяна, отметил чиновник.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к диалогу с Соединенными Штатами при условии, что Вашингтон откажется от своих требований по денуклеаризации Пхеньяна. Ким Чен Ын дал понять, что КНДР ни при каких обстоятельствах не намерена отказываться от своего ядерного арсенала. Он также напомнил, что статус ядерной державы закреплен в конституции страны и является «необратимым».