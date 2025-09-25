Новым главой минцифры Татарстана стал Илья Начвин: что известно о новом министре

Илья Начвин родился в 1989 году в Казани. Имеет два высших образования: закончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева по специальности экономист-менеджер и Казанский государственный архитектурно-строительный университет по направлению «Промышленное и гражданское строительство».
С 2011 по по 2020 годы работал на различных должностях в Государственной жилищной инспекции Татарстана. В апреле 2020 перешел на работу в минцифры региона на должность первого заместителя министра.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что председателем правительства Татарстана вновь стал Алексей Песошин. Он возглавляет региональный кабмин с 2017 года.