Новым главой минцифры Татарстана стал Илья Начвин: что известно о новом министре

КАЗАНЬ, 25 сентября, ФедералПресс. Главой министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана стал Илья Начвин. Информация об этом появилась на сайте ведомства. До этого он работал в должности первого замминистра.

Источник: Reuters

Илья Начвин родился в 1989 году в Казани. Имеет два высших образования: закончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева по специальности экономист-менеджер и Казанский государственный архитектурно-строительный университет по направлению «Промышленное и гражданское строительство».

С 2011 по по 2020 годы работал на различных должностях в Государственной жилищной инспекции Татарстана. В апреле 2020 перешел на работу в минцифры региона на должность первого заместителя министра.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что председателем правительства Татарстана вновь стал Алексей Песошин. Он возглавляет региональный кабмин с 2017 года.