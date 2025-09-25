«Пул Первого» показал, как выглядит изнутри персональный автомобиль Лукашенко «Аурус» в Москве

«Пул Первого» показал, как выглядит изнутри «Аурус» президента Беларуси Александра Лукашенко в Москве. Информация и фото опубликованы в телеграм-канале.
Глава государства 25 сентября, в четверг, вылетел с визитом в РФ, где встретится с президентом России Владимиром Путиным (подробнее мы писали здесь). Президент Беларуси примет участие в Глобальном форуме (здесь подробнее).
«Пока Борт № 1 еще в небе — у Пула для вас эксклюзив», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале опубликовали фото вида с пассажирского сиденья президента Беларуси в автомобиле «Аурус», на котором он будет передвигаться по Москве.
«Пул Первого» показал, как выглядит изнутри «Аурус» Лукашенко в Москве. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
