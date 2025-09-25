Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пул Первого» показал, как выглядит изнутри персональный автомобиль Лукашенко «Аурус» в Москве

«Пул Первого» показал, как выглядит изнутри «Аурус» Лукашенко в Москве.

Источник: Комсомольская правда

«Пул Первого» показал, как выглядит изнутри «Аурус» президента Беларуси Александра Лукашенко в Москве. Информация и фото опубликованы в телеграм-канале.

Глава государства 25 сентября, в четверг, вылетел с визитом в РФ, где встретится с президентом России Владимиром Путиным (подробнее мы писали здесь). Президент Беларуси примет участие в Глобальном форуме (здесь подробнее).

«Пока Борт № 1 еще в небе — у Пула для вас эксклюзив», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале опубликовали фото вида с пассажирского сиденья президента Беларуси в автомобиле «Аурус», на котором он будет передвигаться по Москве.

«Пул Первого» показал, как выглядит изнутри «Аурус» Лукашенко в Москве. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Тем временем Минобороны Беларуси заявило об аккредитации военного атташе из Великобритании.

Ранее Совмин Крыма сказал о плане запуска поездов между Минском и Симферополем.

Кстати, Польша открыла границу с Беларусью ночью 25 сентября.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше