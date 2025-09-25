Госсовет РТ досрочно прекратил депутатские полномочия Расима Баксикова

«Депутат Госсовета Расим Рашидович Баксиков, участник специальной военной операции, герой России, участник кадрового резерва Правительства РТ, переходит на работу в исполнительные органы государственной власти республики», — сказал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
Он добавил, что Баксиков «востребован везде». «Он очень обязательный, ответственный, порядочный человек. Уверен, что он с любой поставленной задачей будет справляться успешно», — подчеркнул спикер парламента.
Ранее стало известно, что Расим Баксиков назначен заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана.