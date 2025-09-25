«Горячая линия» по выборам губернатора завершила работу в Иркутской области

Всего за время ее работы поступило 702 обращения, из них в дни голосования с 12 по 14 сентября — 262 звонка. Чаще других звонили жители Иркутска, Братска и Иркутского муниципального округа. Основная часть обращений (247) была связана с получением адреса, номера телефона соответствующей участковой комиссии, информации о режиме ее работы, сроках голосования. Еще 71 обращение было связано с вопросами голосования при наличии регистрации по месту пребывания и отсутствии регистрации по месту жительства, 94 обращения касались возможности проголосовать досрочно, 25 звонивших хотели уточнить сведения о кандидатах. По вопросам голосования по месту пребывания поступило 114 звонков. По различным вопросам, связанным с законодательством о выборах (о включении в списки избирателей, голосовании вне помещения для голосования, о порядке проведения агитации, в том числе в СМИ, о полномочиях членов участковых комиссий, наблюдателей и др.), поступило 87 обращений. Работа горячей линии признана эффективной, сообщает пресс-служба облизбиркома.