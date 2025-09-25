Ричмонд
RP узнала о желании главы МИД Польши наградить фигуранта дела Nord Stream

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в беседах повторял, что готов предоставить подозреваемому в подрыве «Северных потоков» осенью 2022 года убежище и наградить его орденом, сообщили источники Rzeczpospolita (RP).

Источник: РИА "Новости"

Издание отмечает, что глава польского МИД известен резкой критикой в адрес проекта «Северный поток».

В середине августа прошлого года немецкие СМИ сообщили, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест Владимира Журавлева по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был сотрудником украинского дайвинг-центра Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. Кроме него к подрыву могут быть причастны инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family. Spiegel писал, что подозреваемый сбежал из Германии за несколько дней до выдачи ордера на его арест, уехав в Польшу, а затем оттуда перебрался на Украину.

The Wall Street Journal сообщала, что некоторые польские ведомства и спецслужбы отказались сотрудничать с международным расследованием подрыва и не предоставили потенциально важные сведения. Польский премьер Дональд Туск заявил: единственное, что должны сделать сегодня все «инициаторы и покровители» «Северных потоков», — «извиниться и замолчать».

На этом фоне ухудшились отношения между Польшей и Германией, которая ведет расследование.

Материал дополняется

