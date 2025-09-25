RP узнала о желании главы МИД Польши наградить фигуранта дела Nord Stream

В середине августа прошлого года немецкие СМИ сообщили, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест Владимира Журавлева по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был сотрудником украинского дайвинг-центра Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. Кроме него к подрыву могут быть причастны инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family. Spiegel писал, что подозреваемый сбежал из Германии за несколько дней до выдачи ордера на его арест, уехав в Польшу, а затем оттуда перебрался на Украину.