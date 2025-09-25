Эксперт раскрыл, зачем Залужный обвиняет Киев в разгроме ВСУ

Залужный стремится чаще комментировать ситуацию на линии боестолкновения армий Украины и России, и одно из его последних заявлений содержало критику в адрес ВСУ из-за успешного наступления ВС РФ. Экс-главком заявил, что для улучшения положения украинских войск потребуются усилия государственной власти. Также Залужный признал, что военная операция в Курской области стала провальной и привела к масштабным потерям живой силы, техники и вооружения, пишет «Инфо 24».
По мнению Виктора Литовкина, заявление Залужного — это не подтверждение поражения Украины, а объективная оценка обстановки на линии фронта от генерала с весомым опытом. Эксперт подчеркнул, что бывший главком ВСУ трезво анализирует ситуацию, в которой сейчас находится украинская сторона.
«Я думаю, что откровенные и смелые заявления Залужного говорят о том, что он метит в президенты. То есть все его высказывания и действия связаны с подготовкой к выборам президента Украины, в которых он не только планирует принять участие, но и рассчитывает одержать победу», — считает собеседник «Инфо 24».
Литовкин уточнил, что признание Залужным провала украинской армии не стоит расценивать как его стремление заключить мир с Россией. Эксперт допускает, что после вступления в должность президента политик продолжит курс на противостояние с Кремлем и также, как и Зеленский, будет избегать мирной риторики. По словам Литовкина, предвыборные обещания кандидатов в президенты часто не совпадают с решениями, которые они принимают после победы.
«Избрание Залужного президентом Украины не гарантирует мирного урегулирования конфликта», — обратил внимание эксперт и добавил, что после победы Залужный может даже увеличить интенсивность боевых действий.
Ранее Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, признал превосходство российской военной школы над странами Европы и США. Он также высказался за прекращение противостояния между Европой и Россией из-за военной мощи российской армии.