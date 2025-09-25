Эксперт раскрыл, зачем Залужный обвиняет Киев в разгроме ВСУ

Литовкин уточнил, что признание Залужным провала украинской армии не стоит расценивать как его стремление заключить мир с Россией. Эксперт допускает, что после вступления в должность президента политик продолжит курс на противостояние с Кремлем и также, как и Зеленский, будет избегать мирной риторики. По словам Литовкина, предвыборные обещания кандидатов в президенты часто не совпадают с решениями, которые они принимают после победы.