Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, зачем Залужный обвиняет Киев в разгроме ВСУ

Обвинения украинских властей и командования в провале вторжения в Курскую область со стороны бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельствуют о его планах занять пост президента страны. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в беседе с «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Залужный стремится чаще комментировать ситуацию на линии боестолкновения армий Украины и России, и одно из его последних заявлений содержало критику в адрес ВСУ из-за успешного наступления ВС РФ. Экс-главком заявил, что для улучшения положения украинских войск потребуются усилия государственной власти. Также Залужный признал, что военная операция в Курской области стала провальной и привела к масштабным потерям живой силы, техники и вооружения, пишет «Инфо 24».

По мнению Виктора Литовкина, заявление Залужного — это не подтверждение поражения Украины, а объективная оценка обстановки на линии фронта от генерала с весомым опытом. Эксперт подчеркнул, что бывший главком ВСУ трезво анализирует ситуацию, в которой сейчас находится украинская сторона.

«Я думаю, что откровенные и смелые заявления Залужного говорят о том, что он метит в президенты. То есть все его высказывания и действия связаны с подготовкой к выборам президента Украины, в которых он не только планирует принять участие, но и рассчитывает одержать победу», — считает собеседник «Инфо 24».

Литовкин уточнил, что признание Залужным провала украинской армии не стоит расценивать как его стремление заключить мир с Россией. Эксперт допускает, что после вступления в должность президента политик продолжит курс на противостояние с Кремлем и также, как и Зеленский, будет избегать мирной риторики. По словам Литовкина, предвыборные обещания кандидатов в президенты часто не совпадают с решениями, которые они принимают после победы.

«Избрание Залужного президентом Украины не гарантирует мирного урегулирования конфликта», — обратил внимание эксперт и добавил, что после победы Залужный может даже увеличить интенсивность боевых действий.

Ранее Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, признал превосходство российской военной школы над странами Европы и США. Он также высказался за прекращение противостояния между Европой и Россией из-за военной мощи российской армии.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше