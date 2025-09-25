Экс-мэра Красноярска Логинова оставили в СИЗО

Сам Владислав Логинов в администрации Красноярска работал с 2012 года. Начинал с должности заместителя руководителя департамента городского хозяйства. Затем с 2016 года он возглавлял Свердловский район, а чуть позже — Советский район. В 2017 году он уже назначен первым замглавы Красноярска, отвечающим за горхозяйство, градостроительство и муниципальное имущество. Выдвигался на пост мэра в 2017 году, но взял самоотвод в пользу Сергея Ерёмина, а с 2022 года уже был избран главой Красноярска. Присягу дал 16 сентября 2022 года. В тот же день, спустя ровно три года, депутаты горсовета приняли его отставку.