Экс-мэра Красноярска Логинова оставили в СИЗО

Бывшему мэру Красноярска Владиславу Логинову в очередной раз продлили меру пресечения по делу о коррупции. Накануне состоялось заседание в Басманном суде Москвы. Экс-градоначальника не только вновь отправили под стражу, но и арестовали у него имущество на сумму около 20 млн рублей.
О новых деталях уголовного дела в отношении бывшего главы Красноярска Владислава Логинова — в материале krsk.aif.ru.
Суд арестовал имущество.
Утром 25 сентября в СМИ появилась информация о продлении меры пресечения арестованному экс-мэру Красноярска Владиславу Логинову.
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на документ пишет, что 24 сентября в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по продлению меры пресечения. Предыдущее заседание было в конце июля 2025 года.
В суде Владиславу Логинову продлили содержание в СИЗО. Однако на какой срок, пока не уточняется. На сайте Судов общей юрисдикции Москвы информации о прошедшем заседании пока нет.
Помимо этого издание отмечает, что на имущество Владислава Логинова наложен арест. Сумма внушительная — около 20 млн рублей. Адвокаты были против ареста имущества фигуранта.
«Арест имущества не является предметом рассмотрения в рамках продления ранее избранной меры пресечения, однако отмечу, что, несмотря на версию следствия о получении взяток на сумму более 178 млн рублей Логиновым, арестованное имущество явно кратно меньше — около 20 млн рублей, а доказательств самого существования такой взятки не представлено», — говорится в доводах защиты, которые цитируют журналисты.
«Обвинение строится лишь на показаниях свидетелей».
Ранее защита в апелляции на изменение меры пресечения настаивала на невиновности Владислава Логинова. Адвокаты ссылались на то, что доводы обвинения строятся лишь на «показаниях свидетелей, достоверность которых не может быть проверена следственным путем». Они просили суд учесть, что у Владислава Логинова положительные характеристики — отсутствие судимости, наличие на попечении двух несовершеннолетних детей, легальный источник дохода, постоянное место жительства и др. Защита настаивала, что Логинов не может скрыться или оказать давление на свидетелей, как-либо препятствовать расследованию. Адвокаты просили о домашнем аресте, но суд отказал в удовлетворении апелляции.
На заседании отметили, что Владислав Логинов «обвиняется в совершении особо тяжких преступлений коррупционной направленности против государственной власти, интересов государственной службы, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет». Помимо этого следствие устанавливает иные эпизоды преступной деятельности, в которых мог быть замешан экс-глава Красноярска. Поэтому из-под стражи его не могли освободить.
За что арестовали Владислава Логинова.
Напомним, что Владислава Логинова задержали 9 июня 2025 года сразу после празднования Дня города. Следствие ему предъявило обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как полагает СК, в период с 2018 по 2024 годы, занимая руководящие должности в администрации Красноярска, Владислав Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 млн рублей в качестве взятки как деньгами, так и строительством бани. Незаконное вознаграждение предоставлялось за обеспечение побед фирме-взяткодателю в тендерах на ремонт дорог Красноярска.
10 июня мэра Красноярска этапировали в Москву, где отправили в СИЗО. С тех пор он находится под стражей. Несколько месяцев он, будучи в СИЗО, всё ещё занимал должность мэра, пока в начале сентября не решил сложить с себя полномочия. Из следственного изолятора он написал заявление об уходе в отставку. 15 сентября просьбу рассмотрели на комиссии по самоуправлению горсовета Красноярска, а 16 сентября депутаты единогласно приняли отставку мэра.
Сначала отрицал, а теперь сотрудничает.
До этого появилась информация о том, что, находясь под стражей, Владислав Логинов начал сотрудничать со следствием, хотя изначально вину отрицал. Уголовным делом занимается центральный аппарат СК России.
Последние несколько месяцев, начиная с момента ареста Владислава Логинова, в качестве временного главы города назначали первого вице-мэра Алексея Шувалова. Однако после сложения полномочий с Логинова губернатор Михаил Котюков утвердил в должности исполняющего обязанности главы Красноярска другого вице-мэра — Романа Одинцова. Он был министром финансов Красноярского края, а позже — руководителем департамента финансов администрации Красноярска.
Сам Владислав Логинов в администрации Красноярска работал с 2012 года. Начинал с должности заместителя руководителя департамента городского хозяйства. Затем с 2016 года он возглавлял Свердловский район, а чуть позже — Советский район. В 2017 году он уже назначен первым замглавы Красноярска, отвечающим за горхозяйство, градостроительство и муниципальное имущество. Выдвигался на пост мэра в 2017 году, но взял самоотвод в пользу Сергея Ерёмина, а с 2022 года уже был избран главой Красноярска. Присягу дал 16 сентября 2022 года. В тот же день, спустя ровно три года, депутаты горсовета приняли его отставку.
Когда изберут мэра Красноярска.
Когда изберут нового мэра Красноярска, пока сложно сказать. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на прямой линии отметил, что это планируется сделать до конца 2025 года.
Но нынешний состав красноярского горсовета по закону не имеет права утвердить мэра, поскольку границы городского округа в результате муниципальной реформы существенно расширились. Поэтому требуется сначала выбрать новых депутатов горсовета.
«У нас возникает серьезная политическая дилемма: нынешний горсовет по своим полномочиям должен работать до 2028 года. Чтобы выбрать окружной совет, надо действующий городской совет распустить. Каким способом? Самое простое — это принятие решения самими депутатами, но на это требуется политическая воля. Что-то мне подсказывает, что это будет воля даже не краевого руководства, потому что речь идет о горсовете столицы одного из субъектов РФ», — делился с krsk.aif.ru красноярский политолог Александр Чернявский.
Даже по самому быстрому сценарию, уверен политолог, следующий состав депутатов горсовета удастся избрать не ранее сентября 2026 года, когда состоится единый день голосования. А выбрать нового мэра смогут тогда не ранее конца следующего года.
Напомним, что должность мэра Красноярска с 2015 года перестала быть выборной. Кандидатуру определяет совет депутатов, а утверждает в должности губернатор.
Какое наказание грозит Владиславу Логинову, можно узнать в нашем материале.