Новых мировых судей избрали в Татарстане

Мировыми судьями сроком на три года избраны Ольга Груднева (судебный участок № 4 по Бугульминскому району), Марсель Галиуллин (судебный участок № 10 по Набережным Челнам), Мария Абызова (судебный участок № 20 по Набережным Челнам).
Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Айгуль Фахретдинова (судебный участок № 8 по Советскому району Казани) и Ринат Нигматуллин (судебный участок № 7 по Набережным Челнам).
Кроме того, на судью в отставке Альфию Шафигуллину на один год возложено исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 по Елабужскому району.