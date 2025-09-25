Ричмонд
Новых мировых судей избрали в Татарстане

Новых мировых судей избрали сегодня депутаты на 13-м заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Ольга Груднева (судебный участок № 4 по Бугульминскому району), Марсель Галиуллин (судебный участок № 10 по Набережным Челнам), Мария Абызова (судебный участок № 20 по Набережным Челнам).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Айгуль Фахретдинова (судебный участок № 8 по Советскому району Казани) и Ринат Нигматуллин (судебный участок № 7 по Набережным Челнам).

Кроме того, на судью в отставке Альфию Шафигуллину на один год возложено исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 по Елабужскому району.