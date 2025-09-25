Правила продажи энергетиков ужесточают в Нижегородской области

Проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере ограничения торговли безалкогольными тонизирующими напитками (в том числе энергетическими) на территории Нижегородской области» приняли в первом чтении депутаты на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 25 сентября.
Документ внесен фракцией партии «Единая Россия». Он направлен на защиту жизни и здоровья нижегородцев от негативного влияния безалкогольных тонизирующих напитков. Предлагается ввести полный запрет на продажу такой продукции в зданиях и на территориях школ, больниц, культурных и спортивных учреждений, а также через торговые автоматы. Предложено предоставить право запрещать продажу энергетических напитков в местах массового скопления людей во время публичных мероприятий.
Председатель парламента Евгений Люлин считает необходимым введение ограничений.
«Наш законопроект позволит создать в социальных объектах здоровую среду», — считает Люлин.
Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в октябре.