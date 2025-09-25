Депутаты утвердили нового «силового» вице-губернатора Нижегородской области Александра Павлова

«За плечами Александра Владимировича более 27 лет службы в вооруженных силах Российской Федерации. В последние полтора года он занимал должность заместителя генерального директора по режиму безопасности на нижегородском заводе 70-летия Победы. Считаю, что он обладает всеми необходимыми знаниями, компетенциями, опытом для предстоящей работы в нашей команде и достойно служить России и Нижегородской области», — сообщил во время заседания глава региона Глеб Никитин.