Депутаты утвердили нового «силового» вице-губернатора Нижегородской области Александра Павлова

«За плечами Александра Владимировича более 27 лет службы в вооруженных силах Российской Федерации. В последние полтора года он занимал должность заместителя генерального директора по режиму безопасности на нижегородском заводе 70-летия Победы. Считаю, что он обладает всеми необходимыми знаниями, компетенциями, опытом для предстоящей работы в нашей команде и достойно служить России и Нижегородской области», — сообщил во время заседания глава региона Глеб Никитин.
Как и Банников, новый зам будет курировать блок региональной безопасности, защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки. Также он будет координировать работу по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата.
Ранее «ФедералПресс» писал, что заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников покинул свой пост. Со 2 сентября его назначили советником главы региона на общественных началах, а с 16 сентября директором Фонда Народного Единства.