Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты утвердили нового «силового» вице-губернатора Нижегородской области Александра Павлова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября, ФедералПресс. Депутаты Нижегородского заксобрания утвердили кандидатуру Александра Павлова на должность заместителя губернатора региона. Он сменит Петра Банникова, который покинул правительство области в начале сентября текущего года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«За плечами Александра Владимировича более 27 лет службы в вооруженных силах Российской Федерации. В последние полтора года он занимал должность заместителя генерального директора по режиму безопасности на нижегородском заводе 70-летия Победы. Считаю, что он обладает всеми необходимыми знаниями, компетенциями, опытом для предстоящей работы в нашей команде и достойно служить России и Нижегородской области», — сообщил во время заседания глава региона Глеб Никитин.

Как и Банников, новый зам будет курировать блок региональной безопасности, защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки. Также он будет координировать работу по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата.

Ранее «ФедералПресс» писал, что заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников покинул свой пост. Со 2 сентября его назначили советником главы региона на общественных началах, а с 16 сентября директором Фонда Народного Единства.