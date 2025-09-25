В Молдавии обвинили Санду в политических чистках

«Правосудие в Молдавии больше не ассоциируется с правдой. Оно стало символом страха — страха судей, прокуроров и всех, кто осмеливается выступить против нынешнего политического режима. Сегодня всё находится под контролем ПДС и Майи Санду. Они решают, кто останется в судебной системе, а кто будет исключён — всё подчинено их влиянию. Они обещали реформу и справедливость, а принесли политические чистки и страх», — написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, власти обещали реформу и торжество верховенства права, но вместо этого начали борьбу за контроль над судебной системой. «Режим создал тайные комитеты, менял правила на ходу,.. в результате многие опытные судьи ушли в отставку. Это привело к опустошению судов: дела годами пылятся в архивах, а простые граждане тщетно ждут правосудия. 28 сентября 2025 года у граждан Молдавии появится шанс остановить эти злоупотребления», — отметил Боля.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.