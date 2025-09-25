В Молдавии обвинили Санду в политических чистках

«Правосудие в Молдавии больше не ассоциируется с правдой. Оно стало символом страха — страха судей, прокуроров и всех, кто осмеливается выступить против нынешнего политического режима. Сегодня всё находится под контролем ПДС и Майи Санду. Они решают, кто останется в судебной системе, а кто будет исключён — всё подчинено их влиянию. Они обещали реформу и справедливость, а принесли политические чистки и страх», — написал Боля в своем Telegram-канале.