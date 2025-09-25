В Белом доме пояснили NYP, что значат слова Трампа о границах Украины

Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС «Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше». Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.