Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС «Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше». Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.
«Да, это верно», — сказал чиновник Белого дома в ответ на вопрос, являются ли слова стратегическим шагом по активизации переговоров.
«Это не является сигналом какого-либо изменения в политике. Это явная и очевидная переговорная тактика», — указал близкий к администрации Трампа чиновник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли