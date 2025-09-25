Илья Зайцев проверил строительство новой школы в Красноярске

Но, пожалуй, самый сложный вопрос — организация в условиях плотной застройки проездов к школе. И застройщик микрорайона, и департамент градостроительства знали о планах строительства социального объекта, но дома впихнули настолько плотно, что сейчас это, как говорится, задача со звездочкой. О необходимости решения этой проблемы я говорил и говорю с начала строительства. Здесь нужна не формальная, а реальная включенность разных подразделений администрации города. Это наша общая задача. Проект дороги на улицу Лесников выйдет из госэкспертизы только в ноябре, когда бюджет уже будет сверстан. Но к лету следующего года подъезд к школе должен быть обеспечен. Для этого в проекте предусмотрены этапы", — отметил депутат.