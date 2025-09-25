Илья Зайцев проверил строительство новой школы в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат краевого парламента Илья Зайцев проверил, как идет строительство новой школы на 1550 мест в микрорайоне «Тихие зори».
Работы компания «Стройтехмонтаж» ведет активно, наращивая темпы — все вопросы по финансированию решены, объемы закрываются и оплачиваются в срок. На объекте работает 135 человек. Параллельно на участке продолжаются работы на всех блоках. Самая высокая готовность — на блоке «А», где к 5 октября будет закрыт тепловой контур, далее — блок «Б» до конца октября
"Важно не только закрывать текущие этапы, а думать о том, чтобы школа служила десятилетиями. Уже на этапе земляных работ выявлены риски — старые техногенные грунты с опилками и древесиной. Такие включения могут привести к просадке. Попросил руководство управления капитального строительства с привлечением внешних экспертов в кратчайшие сроки оценить опасения генерального подрядчика и принять решение. Для меня принципиально: строить нужно так, чтобы потом не пришлось переделывать.
Но, пожалуй, самый сложный вопрос — организация в условиях плотной застройки проездов к школе. И застройщик микрорайона, и департамент градостроительства знали о планах строительства социального объекта, но дома впихнули настолько плотно, что сейчас это, как говорится, задача со звездочкой. О необходимости решения этой проблемы я говорил и говорю с начала строительства. Здесь нужна не формальная, а реальная включенность разных подразделений администрации города. Это наша общая задача. Проект дороги на улицу Лесников выйдет из госэкспертизы только в ноябре, когда бюджет уже будет сверстан. Но к лету следующего года подъезд к школе должен быть обеспечен. Для этого в проекте предусмотрены этапы", — отметил депутат.
Отметим, строительство школ — важное направление народной программы и партийного проекта «Новая школа». Работы на объектах проверяют депутаты всех уровней в рамках «партийных десантов».